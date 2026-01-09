Trabajador de empresa de gas sufre quemaduras en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.-Un trabajador de una empresa distribuidora de gas resultó con quemaduras de consideración luego de un accidente ocurrido en la colonia Lomas de Lourdes, al oriente de Saltillo.

El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Paseo de las Liebres, donde el empleado realizaba labores de abastecimiento. De acuerdo con versiones preliminares, mientras se efectuaba la carga del tanque estacionario se produjo un flamazo que alcanzó al operador de la pipa, identificado como Heriberto N, provocándole lesiones de gravedad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Vecinos del sector alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. En tanto arribaban los rescatistas, una habitante del área auxilió al lesionado y le practicó curaciones básicas para estabilizarlo momentáneamente. Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el lugar para asegurar la zona y descartar cualquier otro riesgo que pudiera derivar en un incidente mayor.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al afectado y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde quedó internado bajo observación médica especializada debido a la severidad de las quemaduras.

Acciones de la autoridad

Al sitio también acudieron oficiales de la Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes tomaron conocimiento del suceso y realizaron las diligencias correspondientes. Trascendió que una posible falta de mantenimiento en la pipa de la empresa Gas La Encantada podría estar relacionada con el flamazo, por lo que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar responsabilidades.