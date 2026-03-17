Alcalde Javier Díaz impulsa reforestación en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del compromiso por fortalecer el entorno ambiental y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses, el alcalde Javier Díaz González avanza en las acciones de reforestación en los principales bulevares de la ciudad, a través del programa "Bosques Urbanos Lineales".

Javier Díaz informó que estas labores contemplan la plantación estratégica de árboles de la especie encino siempre verde, con el objetivo de generar corredores verdes que contribuyan a la reducción de la temperatura urbana, el combate a la contaminación y la creación de espacios para la fauna local.

Refirió que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, las cuadrillas pertenecientes al programa "Aquí Andamos" intervienen diversos puntos del bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo comprendido entre los bulevares Fundadores y Venustiano Carranza.

Acciones de limpieza en Saltillo

Asimismo, Díaz González destacó que se continuará con estas acciones en importantes vialidades como Emilio Arizpe de la Maza, José Musa de León, Nazario S. Ortiz Garza, Francisco Coss, Jesús Valdés Sánchez, Pedro Figueroa y Mirasierra, entre muchas más.

"Nuestro programa ´Bosques Urbanos Lineales´ busca no solo incrementar la cobertura vegetal en la ciudad, sino también fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana en la conservación de estos espacios verdes", expresó el alcalde Javier Díaz González.

Embellecimiento de espacios públicos

Asimismo, para impulsar el amor al deporte y fortalecer la convivencia familiar, cuadrillas municipales embellecieron diversos espacios de la plaza pública y la cancha deportiva de la colonia El Álamo.

En este espacio al aire libre, personal de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable pintó y embelleció los juegos infantiles, bancas, mobiliario, así como la cancha deportiva ubicada entre las calles Emiliano Zapata, Calle 11 y bulevar Francisco I. Madero, en este sector al sur de la ciudad.

Al oriente de la capital de Coahuila, brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron, por petición ciudadana realizada a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con acciones de limpieza profunda y retiro de basura en el cauce del arroyo Nueva Imagen, mismo que divide a las colonias Valle de Santa Elena y Universidad Pueblo, a la altura de las calles Mario Castro Gil y Jesús Reyes Heroles.

Asimismo, el Ayuntamiento reportó la atención integral de limpieza de los callejones del fraccionamiento Mirasierra, ubicados entre las calles 16, 7 y 9, así como del bulevar Revolución, al oriente de la ciudad.