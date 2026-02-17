Confirman casos de sarampión en San Pedro, Coahuila: Eliud Aguirre

SALTILLO, COAH.- El titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, señaló que están confirmados dos casos de sarampión en el ejido Mairán, municipio de San Pedro, correspondientes a una bebé de 10 meses y un joven de 19 años, ambos integrantes de la misma familia y residentes del mismo domicilio.

El funcionario informó que tras la detección de los contagios se activaron de inmediato los protocolos epidemiológicos, incluyendo la implementación de un cerco sanitario en toda la comunidad, la búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos y la revisión de esquemas de vacunación entre los habitantes.

Aguirre Vázquez dijo que este tipo de brotes está relacionado con la disminución en la cobertura de vacunación registrada en la pasada administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, particularmente durante el periodo de la pandemia por COVID-19, cuando la prioridad nacional fue la adquisición y aplicación de vacunas contra ese virus.

Indicó que durante los años 2020, 2021 y 2022 se registró desabasto de diversos biológicos, incluyendo el correspondiente al sarampión, así como la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que protege contra el cáncer cervicouterino y que debió aplicarse a niñas.

En estos casos, Eliud Aguirre destacó que será necesario verificar el daño causado dentro de los próximos años ante la falta de vacunación a menores de edad para saber si habrá estragos con enfermedades de cáncer, debido justamente a la falta del completar el esquema.

"La vacuna contra el cáncer cervicouterino se aplica a las niñas de 9 a 12 años y será hasta que tengan alrededor de 21 años cuando podremos ver las consecuencias, pero por lo pronto estamos vacunando a las menores en los planteles educativos", señaló.

"No podemos determinar la realidad que va a suceder, pero esperemos que los casos no se registren o no se disparen ante la falta de esta vacuna", reiteró el funcionario.