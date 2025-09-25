Arranca campaña 'Respira 2025' en Saltillo para adoptar árboles

SALTILLO, COAHUILA.- En Saltillo arrancó la campaña "Respira 2025", una iniciativa que pretende reunir apoyos para la adopción de más de mil árboles con el fin de preservar el Cañón de San Lorenzo, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la ciudad.

La asociación civil Conservación San Lorenzo informó que este año la meta es recaudar 400 mil pesos, recursos que serán destinados al mantenimiento del vivero y a la operación de programas ambientales enfocados en la conservación de especies nativas.

Adoptar un árbol tiene un costo simbólico: alrededor de mil pesos anuales que cubren su cuidado en el vivero hasta que esté listo para ser sembrado en el cañón.

Para facilitar las aportaciones, la organización distribuyó calendarios de donación en escuelas, empresas y plazas comerciales, en los que cada espacio representa una contribución de 30 pesos.

Además, quienes adopten un árbol recibirán reportes periódicos sobre su desarrollo y, posteriormente, información sobre el lugar donde fue plantado, lo que les permitirá seguir de cerca el impacto de su aportación.

El cierre de la campaña está programado para el 26 de octubre con un festival abierto a toda la comunidad, que incluirá talleres, pláticas ambientales y actividades culturales.

Entre los participantes estará el Museo de las Aves de México, que ofrecerá información sobre la flora y fauna de la región. Con esta iniciativa, Saltillo busca no solo sembrar árboles, sino también conciencia sobre la importancia de cuidar su riqueza natural.