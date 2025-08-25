Alcalde Javier Díaz González lidera obras de pavimentación en La Gloria

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, aseguró que todas las acciones que se realizan en su gobierno tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, tal es el caso de la obra de pavimentación en la colonia La Gloria, la cual registra un 30 por ciento de avance.

Díaz González apuntó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizan este tipo de obras como en la colonia La Gloria, al norponiente de la ciudad.

"Son obras muy bien planeadas y que, además, responden a verdaderas necesidades de nuestra gente; es cuestión de días para que las familias de la colonia La Gloria, disfruten de esta pavimentación", señaló el Alcalde de Saltillo.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Municipal dio a conocer que el proyecto de la colonia La Gloria, que puso en marcha el alcalde Javier Díaz González, avanza conforme a lo planeado.

El director de esta dependencia, Antonio Nerio Maltos, recordó que la pavimentación se realiza en la calle Ricardo Flores Magón, entre la calle Real y calle 2, tramo que representa 800 metros lineales, con una inversión de casi 8 millones de pesos.

De acuerdo al proyecto, los trabajos consisten en labor de terracerías, pavimentación, dentellones, cordón cuneta, carpeta asfáltica y re nivelación de brocales sobre una superficie de más de 7 mil 200 metros cuadrados, así como construcción de banquetas en casi 2 mil 500 metros cuadrados.

Con esta obra se mejorará la calidad de vida de la población, ya que las y los vecinos enfrentaban problemas de polvo y lodo en temporada de lluvias y ahora, además, se mejorará la movilidad.

Durante la actual administración municipal se han realizado obras similares en todos los sectores de Saltillo, como en las colonias Ricardo Flores Magón, Virreyes, Miravalle, Nueva Esperanza, Loma Blanca, por mencionar algunas.