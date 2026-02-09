Inversión de 400 mil pesos para mejorar vialidades en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa llevando a cabo acciones para mejorar las vialidades de la ciudad, con el objetivo de impulsar la movilidad y la seguridad de las y los ciudadanos.

Al dar arranque a la pavimentación de la calle San Andrés, en la colonia San Juanita, así como a una brigada de rehabilitación de vialidades, Díaz González destacó que cada acción implementada en su administración está orientada a cumplir con las y los ciudadanos.

"Aquí cumplimos con las y los saltillenses de este sector al sur de Saltillo que solicitaron esta pavimentación, que vendrá a mejorar el flujo vehicular y dar mayor seguridad a automóviles y peatones", refirió el alcalde.

Mencionó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para la pavimentación de la calle San Andrés, entre San Francisco y San Juan de la Cruz, se aplicará una inversión de más de 400 mil pesos.

"También traemos la brigada de rehabilitación de vialidades ´Aquí Andamos´, que atenderá los puntos más importantes y con ello generar una mejor movilidad", señaló el alcalde de Saltillo.

El diputado local, Álvaro Moreira Valdés, agradeció al alcalde Javier Díaz por voltear a ver a todos los sectores de Saltillo para llevar obras y programas que mejoren las condiciones de vida para todas y todos.

Destacó que en este sector se ha estado muy presente con acciones concretas como el recarpeteo del bulevar Francisco I. Madero, pavimentación en la colonia María del Carmen Cavazos y ahora en la colonia San Juanita.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que se pavimentarán más de 530 metros cuadrados de la calle San Andrés, incluyendo cordones cuneta, dentellones y renivelación de brocales.

A nombre de las y los beneficiarios, Aracely Martínez Ortiz agradeció al alcalde Javier Díaz por la obra de pavimentación, ya que era muy complicado poder transitar por esa vialidad.

"Sentimos que por fin alguien volteó a vernos y lo agradecemos. Esta obra va a cambiar muchas cosas para bien. Muchas gracias, alcalde, por traernos esta obra y darle una manita de gato a la colonia con la rehabilitación de las calles con la brigada", dijo.

Durante el arranque estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; ciudadanos integrantes del Comité Pro Obra; directores de diferentes áreas municipales, así como vecinas y vecinos del sector.