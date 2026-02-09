Javier Díaz González intensifica rehabilitación de vialidades en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar la movilidad urbana y fortalecer la seguridad en calles y avenidas de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González intensificó los trabajos de rehabilitación de vialidades en los diferentes sectores de Saltillo.

Con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" continúa con las labores de atención a los diferentes puntos de pavimento dañado por el alto flujo vehicular sobre el bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.

En este sector, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan con maquinaria especializada para eliminar hundimientos y grietas que pudieran representar un riesgo para automovilistas, transporte público, ciclistas y peatones.

"Nuestro compromiso es trabajar todos los días para mejorar la fluidez del tránsito y reducir los tiempos de traslado en las principales vialidades de nuestro Saltillo", manifestó Javier Díaz González.

De manera simultánea, cuadrillas del Gobierno de Saltillo trabajaron en la rehabilitación de diferentes tramos de la avenida Paseo de San Patricio, entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Paseo de las Rosas.

En este lugar, el Ayuntamiento de Saltillo retiró el pavimento dañado y aplicó carpeta asfáltica nueva, realizó acciones de nivelación y limpieza del área, a fin de ayudar a elevar la calidad de vida de las y los habitantes del sector.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas acciones fortalecen la imagen urbana de colonias y bulevares, generan entornos más ordenados y funcionales, y facilitan el acceso a comercios, escuelas, centros de trabajo y servicios, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de la localidad.

Asimismo, brigadas de "Aquí Andamos" atendieron diversos puntos del pavimento dañado sobre el bulevar José Musa de León, en el tramo que comprende entre los bulevares José Narro Robles y Luis Donaldo Colosio.

En acciones similares, el Ayuntamiento trabajó para reparar la carpeta asfáltica del bulevar Javier García Villarreal, entre la calle Palacio de Justicia y el bulevar Museo del Desierto, en la colonia Saltillo 2000.

Así como en el bulevar Santa Lucía, en el tramo comprendido entre Prolongación Imperio Turco y Prolongación María Dolores Zendejo, en la colonia Misión Cerritos, al oriente de la capital de Coahuila.

El alcalde Javier Díaz González puso a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, mediante el cual la población puede reportar cualquier daño en el pavimento de sus colonias y vialidades de la ciudad.