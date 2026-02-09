Impulsan un intenso programa de Obra Pública en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El titular de Obra Pública del municipio de Saltillo, Antonio Nerio, informó que la ciudad mantiene un programa permanente de reparación y reemplazo de parapetos, camellones y cordones dañados principalmente por accidentes automovilísticos, los cuales se registran de manera constante, sobre todo durante los fines de semana.

Aunque señaló que no se cuenta con un dato preciso que confirme un aumento en el número de accidentes respecto al año pasado, reconoció que aparentemente sí se ha observado un mayor número de percances, lo que genera daños recurrentes a la infraestructura municipal.

Tan solo en la reposición de parapetos, el municipio destina alrededor de seis millones de pesos anuales, sin considerar los costos adicionales de mano de obra, concreto y reparación de camellones.

Nerio explicó que, cuando ocurre un accidente, Tránsito y Vialidad canaliza el reporte a Tesorería, dependencia que solicita un avalúo de los daños.

Posteriormente, el costo de la reparación es cubierto ya sea por la aseguradora del responsable o directamente por el conductor involucrado; en caso contrario, se procede conforme a un proceso legal que puede incluir la retención del vehículo. Una vez realizado el pago, cuadrillas de Obra Pública se encargan de efectuar las reparaciones.

Acciones de la autoridad

Como parte de las acciones preventivas, el funcionario indicó que se están analizando adecuaciones viales en distintos puntos de la ciudad, especialmente en zonas de alta velocidad, con el objetivo de disminuir accidentes y, con ello, el deterioro de los parapetos.

Entre las vialidades donde se han detectado mayores incidencias se encuentran el periférico Luis Echeverría, Nazario Ortiz Garza, Venustiano Carranza, el bulevar Vito Alessio Robles y sectores nuevos como Los Pastores.

Algunas de estas modificaciones, como la prohibición de ciertos cambios de carril o la instalación de reductores de velocidad, ya se han implementado de manera definitiva en puntos como Venustiano Carranza, el distribuidor vial El Sarape y el bulevar Luis Echeverría.

Detalles confirmados

En otros casos, se analiza aplicar ajustes por horario, especialmente durante fines de semana, cuando se han detectado conductas de riesgo como carreras clandestinas. Estas decisiones, puntualizó, serán definidas en coordinación con Tránsito y Vialidad y el Instituto Municipal de Movilidad.