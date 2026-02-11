Detenido responsable del trágico atropellamiento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó la detención del probable responsable del atropellamiento que cobró la vida de una mujer de 52 años la noche del martes sobre el bulevar Miguel Hidalgo.

La víctima, identificada como Yessica Eugenia "N", recolectaba materiales reciclables apoyada con una carriola cuando fue embestida alrededor de las 21:00 horas, a la altura de la calle Cuatro, por un camión de transporte de personal que circulaba de poniente a oriente. Tras el impacto, el conductor huyó del lugar sin prestar auxilio.

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al sitio; sin embargo, únicamente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Acciones de la autoridad

Horas después del accidente, mediante trabajos de inteligencia y el apoyo de cámaras de vigilancia enlazadas al Centro de Control y Comando (C2), la Unidad de Policía Cibernética logró dar seguimiento al recorrido del camión involucrado.

La unidad fue localizada en el cruce de las calles Tricantes y Perones, en la colonia Teresitas. El vehículo, perteneciente a la empresa LIPU y marcado con el número económico 4888, no portaba placas de circulación ni rótulos, presuntamente retirados tras el accidente para dificultar su identificación.

De acuerdo con versiones recabadas, el transporte estaría vinculado a la empresa Stellantis, lo que también forma parte de las investigaciones.

Detalles confirmados

Derivado del análisis de las cámaras y las indagatorias, este martes fue detenido Luis Alejandro "N", de 25 años, como probable responsable del atropellamiento. El joven fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades en este hecho que ha causado consternación en la comunidad.