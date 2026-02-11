Saltillo implementa sistema de IA en semáforos de Presidente Cárdenas

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo dará un paso hacia la modernización de su movilidad urbana con la implementación de un sistema de Inteligencia Artificial (IA) para la gestión de semáforos en la calle Presidente Cárdenas, anunció el alcalde Javier Díaz.

El edil explicó que el proyecto forma parte de una estrategia integral que no solo contempla el transporte público, sino que prioriza también a peatones y ciclistas, en respuesta al crecimiento de la cultura de movilidad sustentable en la capital coahuilense.

"Todo lo que estamos llevando a cabo en movilidad tiene que ir relacionado a un sistema integral; no es solamente el transporte público, tenemos que beneficiar al peatón y al ciclista", señaló.

Detalles del nuevo sistema de semáforos

El sistema, que actualmente se encuentra en fase final de pruebas, permitirá obtener aforos vehiculares por hora y por día en cada cruce, ajustando automáticamente los tiempos de luz verde y roja de acuerdo con la demanda. Además, integrará los cruces peatonales dentro del algoritmo para mejorar la seguridad y fluidez del tránsito.

A diferencia del esquema aplicado en el bulevar Venustiano Carranza, esta tecnología opera totalmente con Inteligencia Artificial, lo que le permite adaptarse en tiempo real a las condiciones del tráfico. "Te da la cantidad de aforo vehicular en cada uno de los cruces y, con base en eso, prolonga el tiempo del verde o del rojo", detalló.

Proyección del sistema en Saltillo

El proyecto abarcará el tramo de Presidente Cárdenas desde Emilio Carranza hasta el último semáforo a la altura de Urdiñola. De resultar exitoso, el modelo podría replicarse en otras avenidas estratégicas de la ciudad.

Díaz adelantó que a finales de febrero o principios de marzo se realizará una demostración para medios de comunicación, donde se explicará el funcionamiento del sistema y su impacto esperado en la movilidad.

La tecnología es 100 por ciento mexicana y, de acuerdo con el alcalde, actualmente se implementa como un modelo de prueba sin costo inicial para el municipio. "Es como una muestra; si funciona, ya veríamos cómo incorporarlo en otras partes de Saltillo", comentó.

Aunque la fase de evaluación inicial será de 30 días, el sistema podría mantenerse de forma indefinida si los resultados son positivos.