INE e ISSSTE lanzan Campaña Preventiva de Vacunación Triple Viral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El vocal ejecutivo del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, adelantó que el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), llevará a cabo, los próximos días 19, 20 y 23 de febrero, una Campaña Preventiva de Vacunación Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Parotiditis), dirigida al personal institucional.

Esta acción se implementa en el contexto epidemiológico actual, derivado de la presencia de brotes activos de sarampión en diversas regiones del país; por lo que el Instituto fortalece sus medidas de vigilancia sanitaria al interior de sus instalaciones, privilegiando la protección de la salud de su personal.

Detalles confirmados

La campaña está dirigida a personas de entre 20 y 49 años, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: mujeres no embarazadas, no planear embarazo durante los siguientes tres meses posteriores a la aplicación y no ser mayores de 49 años. Se dará prioridad al personal que, por cuestiones laborales, tenga previsto viajar a entidades con brotes activos de sarampión.

Las y los interesados deberán presentar su Cartilla Nacional de Vacunación, a fin de revisar su esquema y, en su caso, aplicar la dosis correspondiente como refuerzo.

Acciones de la autoridad

De manera previa, el INE está llevando a cabo el levantamiento de un censo de personas interesadas, con el propósito de proporcionar la información al ISSSTE y asegurar la disponibilidad de dosis suficientes. Esta campaña se desarrolla como parte de las acciones preventivas que el INE impulsa para salvaguardar el bienestar de su comunidad laboral, y refrenda su compromiso con la salud pública y la prevención epidemiológica, mediante acciones coordinadas con las instituciones del Sector Salud.