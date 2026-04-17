Javier Díaz y Luly López inauguran el Centro Intergeneracional en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y su esposa, Luly López Naranjo, inauguraron el Centro Intergeneracional de Saltillo, un proyecto social que retoma los tres pilares del envejecimiento exitoso: salud (prevención y hábitos), participación (inclusión social, laboral y familiar) y seguridad (protección social y cuidados a largo plazo).

Esto fue posible gracias a la generosidad de los trabajadores de la empresa BorgWarner Saltillo, quienes donaron el recurso obtenido como premio del "Presidents Safety Award", para otorgar a la comunidad un espacio seguro, cálido y digno para las personas adultas mayores de Saltillo, con una capacidad de hasta 100 usuarios por semana (20 diarios).

"Agradecemos a BorgWarner Saltillo por su compromiso. Este espacio demuestra que cuando sociedad, empresa y gobierno trabajan juntos, los resultados llegan y hoy abrimos un espacio digno, cálido y lleno de vida para quienes han dado tanto por Saltillo", refirió el presidente municipal.

Javier Díaz felicitó, agradeció y reconoció a su esposa, Luly López, presidenta honoraria del DIF Saltillo, por su firme y genuino compromiso con la población más vulnerable, así como el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez, el DIF Coahuila e Inspira Coahuila, aliados clave en la atención social.

"Se implementarán diversas estrategias en coordinación con distintas instancias de gobierno, mediante las cuales se promoverá la vinculación de las personas adultas mayores con niñas, niños y adolescentes, fomentando la convivencia intergeneracional como base para un envejecimiento activo y saludable", refirió el alcalde.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que en el Centro Intergeneracional de Saltillo, ubicado en el centro comunitario de la colonia Panteones, se diseñarán e implementarán diversos medios didácticos, en coordinación con las instancias de los tres niveles de gobierno, la academia, la participación ciudadana y las organizaciones no gubernamentales a favor de las y los adultos mayores de Saltillo.

"Se ofrecerá una estancia de día, con actividades de desarrollo integral como salud, actividades cognitivas, protección, acondicionamiento físico, talleres y competencias digitales, entre otras, priorizando la convivencia intergeneracional y brindando un alimento nutritivo diario para las personas adultas mayores que participen voluntariamente", dijo.

Luly López destacó que la ubicación del centro comunitario Panteones ofrece la posibilidad de cubrir colonias como la Zamora, colonia Panteones y Ejército Constitucionalista, las cuales tienen identificada una gran población de personas adultas mayores.

Asimismo agradeció a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila y a la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado, instituciones aliadas en estas actividades.

A nombre de las y los beneficiarios, María del Consuelo Mota Leos agradeció al alcalde Javier Díaz y su esposa, Luly López, por este espacio.

"Aquí encontramos un lugar para convivir, aprender y, sobre todo, sentirnos valorados. Gracias a quienes han hecho posible este lugar para lograr una vida activa y saludable, que es clave para mejorar nuestra calidad de vida", dijo.

Durante la inauguración del Centro Intergeneracional de Saltillo estuvieron presentes, Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; María Luisa Rivero Romero, directora de Centros Comunitarios, en representación de Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social; y Eva Karena Hernández Martínez, en representación del Lic. Octavio Pimentel Martínez, rector de la UA de C.