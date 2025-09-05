Comisaría de Seguridad en Saltillo entrega 500 mochilas a estudiantes necesitados

SALTILLO, Coahuila.– Con el propósito de apoyar a la niñez en el inicio del ciclo escolar, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana comenzó este viernes la entrega de 500 mochilas a estudiantes de nivel preescolar y primaria que más lo necesitan.

La acción forma parte de las estrategias de proximidad social impulsadas en la capital coahuilense, mediante las cuales los elementos de seguridad buscan generar lazos de confianza con la ciudadanía y contribuir a entornos más seguros.

"Hoy iniciamos la entrega de 500 mochilas donadas y recabadas por elementos de la Comisaría, en apoyo de niñas y niños de kínder y primarias que lo necesitan. La proximidad social nos permite generar lazos de confianza y trabajar unidos por entornos más seguros", destacó Miguel Ángel Garza, Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que en Saltillo se trabaja de manera permanente para mantener a la ciudad entre las más seguras del país, labor en la que el vínculo con la comunidad resulta fundamental.

La entrega de mochilas continuará en distintos sectores de la ciudad durante los próximos días.