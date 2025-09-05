Coahuila espera anuncios de nuevas inversiones tras visita de Claudia Sheinbaum

SALTILLO, COAH.- La visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la capital coahuilense este domingo ha generado expectativas positivas, especialmente en materia de infraestructura y obra pública, señaló la Diputada local Luz Elena Morales Núñez.

La también Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado destacó la buena relación institucional entre el Gobierno Federal y la administración estatal encabezada por Manolo Jiménez Salinas, lo que, dijo, ha permitido avanzar en temas clave como seguridad, desarrollo económico y liberación de recursos federales.

"Creo que hay un diálogo constante, una relación de respeto y cooperación. La propia presidenta ha reconocido la estrategia de seguridad y el dinamismo económico de Coahuila", expresó Morales.

La legisladora subrayó que, tras años de estancamiento en el flujo de recursos para obras de gran impacto, se espera que la mandataria federal anuncie nuevas inversiones en carreteras, hospitales y otros proyectos de infraestructura durante su visita al estado.

"Durante el sexenio anterior hubo una gran ausencia de inversión federal. Hoy vemos acciones como programas de empleo temporal en La Laguna y liberación de fondos para proyectos prioritarios. Todo esto refleja una nueva etapa de colaboración", indicó.

De acuerdo con la agenda preliminar, Claudia Sheinbaum llegará a Saltillo este domingo por la mañana y encabezará un evento en el auditorio del parque Las Maravillas, donde se prevé que rinda un informe de trabajo enfocado en las acciones federales realizadas en Coahuila.

Uno de los temas centrales será el inicio formal del proyecto del tren Saltillo–Nuevo Laredo, una obra considerada estratégica para el desarrollo logístico y económico de la región noreste del país; además de infraestructura carretera, hospitales y ampliación de programas federales como el de Agua Saludable para La Laguna y empleo temporal en esa región.