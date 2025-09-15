Alcalde de Saltillo supervisa trabajos de bacheo en colonia Arboledas Popular

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, acudió a la colonia Arboledas Popular a supervisar los trabajos de bacheo, programa que llega a todos los sectores de la ciudad, además aprovechó para escuchar inquietudes y sugerencias de quienes habitan dicho sector.

Díaz González compartió que, desde el inicio de su administración, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este programa de bacheo ha sido permanente y se intensificó para atender los daños que han dejado las lluvias de los últimos meses.

"Fortalecimos este importante programa sumando más personal, más camiones, cortadoras, aplanadoras y demás equipo, así como la compra de material, con el objetivo de brindar a los saltillenses mejores vialidades para todas y todos", apuntó el Alcalde.

Javier Díaz estuvo al tanto de los trabajos que desarrolló la cuadrilla en Arboledas Popular, sector que se ubica muy cerca del Centro Metropolitano, al oriente de la ciudad.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, dio a conocer que en lo que va de la administración municipal se han reparado más de 45 mil baches en los diferentes sectores de la ciudad.

Nerio Maltos agregó que las cuadrillas de bacheo han llegado a los principales bulevares de la ciudad, pero también a casi 450 colonias de los diferentes sectores de Saltillo, gracias al apoyo de la ciudadanía con sus reportes.

El funcionario dijo que debido a las lluvias ha sido necesario hacer ajustes en la programación de las cuadrillas, pero que se reasignan a otros puntos de la ciudad en donde sí es posible trabajar con el fin de mantener el ritmo.

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía para que reporte los baches de su sector y los que detecte en trayecto a sus actividades cotidianas, esto puede ser desde su celular a través del Chatbot Saltillo Fácil, en el número 844-160-08-08.