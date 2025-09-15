Choque en Saltillo-Monterrey: Conductor de Audi ileso

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un conductor resultó ileso de manera sorprendente tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Monterrey, a la altura del kilómetro 25, en el municipio de Ramos Arizpe.

El percance ocurrió la tarde de este lunes y dejó como saldo un vehículo de lujo completamente destrozado.

Según los primeros reportes, el conductor de un Audi deportivo circulaba a exceso de velocidad en dirección a Saltillo cuando perdió el control del volante, saliéndose de la cinta asfáltica y estrellándose violentamente contra un camión de carga que se encontraba estacionado en el acotamiento.

A pesar de la fuerza del impacto y del estado en que terminó el automóvil, prácticamente irreconocible, el conductor salió ileso, situación que sorprendió incluso a los cuerpos de emergencia que atendieron la escena. Algunos elementos calificaron el hecho como un "milagro".

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las labores de abanderamiento correspondientes, con el fin de evitar nuevos accidentes.

La circulación vehicular en la zona se vio parcialmente afectada durante varias horas mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos involucrados.