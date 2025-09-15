José María Morales Padilla Informa Estabilidad en Recaudación de Impuestos

SALTILLO, COAH.- El titular de la Administración Fiscal en Coahuila, José María Morales Padilla, informó que la recaudación del impuesto sobre nómina se ha mantenido estable durante el año y se prevé cerrar con cifras positivas, superando la meta establecida.

"Vamos a cerrar con números positivos, prácticamente se ha seguido haciendo una buena recaudación", declaró el funcionario, quien además agradeció al sector empresarial por su compromiso y cumplimiento puntual en el pago de impuestos.

Morales Padilla destacó que la colaboración del gremio empresarial ha sido clave para mantener la estabilidad en los ingresos estatales, lo que permitirá continuar con los programas y proyectos impulsados por el gobierno estatal.

"Se agradece al gremio empresarial por cumplir con el pago de sus impuestos a tiempo", subrayó, reiterando el reconocimiento a los contribuyentes por su responsabilidad fiscal.

Finalmente, el funcionario estatal reiteró que la entidad proyecta cerrar el ejercicio fiscal por encima de la meta prevista en materia de recaudación del impuesto sobre nómina, lo que representa un indicador positivo para las finanzas públicas de Coahuila.