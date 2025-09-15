Roban por segunda vez la campana de San Lorenzo Mártir

SALTILLO, COAHUILA.-La inseguridad alcanzó nuevamente a la capilla de San Lorenzo Mártir, en el fraccionamiento Villas de San Lorenzo de Saltillo, donde ladrones se apoderaron por segunda vez de la campana principal del recinto religioso.

De acuerdo con los encargados de la sacristía, los responsables actuaron durante la madrugada, aprovechando la oscuridad de la zona.

Testigos señalaron que los delincuentes arribaron en una camioneta, con escaleras y herramientas, para desmontar hábilmente la campana de bronce de unos 90 kilos de peso.

El valor estimado de la pieza asciende a 40 mil pesos, por lo que la comunidad parroquial pidió a la ciudadanía estar atenta en caso de que se intente vender en negocios de reciclaje o fundición.

El hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de Coahuila, que inició las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, feligreses lamentaron que un símbolo tan importante de su templo haya sido arrebatado nuevamente por la delincuencia.