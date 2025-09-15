Políticas migratorias en Coahuila: Cambios y acciones

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que el estado ha registrado una reducción superior al 90% en el flujo de migrantes desde 2023 a la fecha, lo que representa un cambio significativo en la dinámica migratoria en la entidad.

El funcionario destacó que, a pesar de las deportaciones masivas hacia México desde Estados Unidos, no se ha reportado un aumento importante desde territorio estadounidense hacia Coahuila.

Pimentel recordó que durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se establecieron políticas migratorias más estrictas que provocaron la habilitación de albergues en estados fronterizos, incluido Coahuila.

En respuesta, el gobierno estatal instaló tres espacios de atención para personas repatriadas en los municipios de Allende, Nueva Rosita y Monclova, con una capacidad conjunta para atender hasta 6 mil personas.

"El albergue de Nueva Rosita ha sido el más activo, con más de 2 mil personas atendidas hasta la fecha. Por su parte, el albergue de Allende se mantiene en reserva, listo para activarse si se llegara a requerir", precisó.

Los connacionales que arriban a estos albergues, señaló, reciben atención integral y los beneficios anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de los esfuerzos federales para garantizar una recepción digna a los mexicanos repatriados.

Finalmente, detalló que Coahuila continúa coordinando acciones con los tres niveles de gobierno para mantener una política migratoria ordenada, humanitaria y con capacidad de respuesta ante cualquier escenario.