Alcaldes de Coahuila se comprometen con la seguridad en reunión regional

Saltillo, Coah.- Al participar en la Reunión de la Mesa de Seguridad Regional Para la Construcción de la Paz y Seguridad, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, reiteró el compromiso de su gobierno de seguir trabajando con las diferentes instancias porque la seguridad es la prioridad de prioridades en su administración municipal.

También estuvo el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino; la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores; el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara; la alcaldesa de General Cepeda, Mayra Verónica Ramos Rodríguez; el general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante interino de la Sexta Zona Militar; el teniente coronel, Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería; así como el Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, y Óscar Guerra Lira, representante de la Secretaría de Gobernación.

"Agradezco el trabajo coordinado que tenemos entre los tres niveles de gobierno, que ha hecho que esta región sureste de Coahuila sea la más segura y competitiva, la clave es precisamente la coordinación", afirmó Díaz González.

Comentó que la seguridad propicia más y mejores inversiones, con esto se impulsa el desarrollo social y, por ende, se eleva la calidad de vida de la población, por eso afirmó que seguirán trabajando todos los días en este rubro.

Añadió que, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la capital de Coahuila se hacen importantes inversiones para fortalecer la seguridad con la compra de patrullas, uniformes, cámaras de vigilancia, casetas, oficinas móviles, drones tácticos, por mencionar algunas.

En su intervención, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio, Miguel Ángel Garza Félix, reportó saldo blanco durante el Rodeo Saltillo que se realizó el pasado fin de semana, agregó que se implementarán operativos especiales durante la celebración del Halloween y el Día de Muertos para fortalecer la prevención así como la reacción.

El general de brigada de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante interino de la Sexta Zona Militar, comentó que hace unos días participó en una reunión en la que estuvo el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo en la que se puso como ejemplo nacional el trabajo que se hace en Coahuila en materia de seguridad.

"En Coahuila se trabaja y se hacen bien las cosas en seguridad, nosotros venimos a sumarnos a esa coordinación en esta materia, porque aquí se demuestra que, cuando se quiere, las cosas salen bien", apuntó Quiroz Muñoz.