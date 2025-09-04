Presentación de concierto benéfico de Aleks Syntek en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, encabezaron la rueda de prensa para la presentación del concierto de Aleks Syntek "Total Syntek 35 Aniversario", que será en beneficio del programa de Implantes Cocleares que opera este organismo.

Díaz González explicó que se trata de un proyecto en el que de nueva cuenta el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil se unen para beneficiar a los sectores más vulnerables de la población.

"Cuando trabajamos en equipo y sumamos esfuerzos generamos políticas públicas que impactan favorablemente en la población y de manera especial en los sectores que requieren este tipo de apoyos", declaró el Alcalde.

Luly López Naranjo dio a conocer que este concierto "Total Syntek 35 Aniversario", se realizará el próximo viernes 10 de octubre a partir de las 9:00 de la noche en La Hacienda la Palmilla, que se ubica en el bulevar Luis Donaldo Colosio y Célestin Freinet.

Agregó que los boletos ya están disponibles en la página: www.tickettogo.com.mx, por lo que invitó a la población para que los adquiera cuanto antes, porque el evento tendrá un cupo límite de casi mil personas.

"Estamos seguros de que este concierto va a ser todo un éxito con el apoyo de nuestra gente de Saltillo, y vamos a seguir realizando este tipo de eventos con el fin de obtener recursos para ayudar a más personas que lo necesiten", afirmó la Presidenta Honoraria del DIF Saltillo.

En la conferencia de prensa se dio a conocer que lo recaudado en este evento, que organiza la empresa 4.40 se destinará el 100 por ciento al programa de Implantes Cocleares que opera el DIF Saltillo.

El director general del DIF Saltillo, Roberto Cárdenas Zavala, dio a conocer que con el apoyo de médicos especialistas se hizo la valoración de 16 personas y cinco de ellas resultaron como candidatas a recibir un implante coclear, el cual tiene un costo aproximado de 350 mil pesos cada uno.

En la conferencia de prensa también estuvo Rodrigo Arizpe Jiménez, director general de 4.40 Entretenimiento; así como Melissa Quijano Aguirre y Lorena González Valdés, directora y coordinadora, respectivamente del Voluntariado del DIF Saltillo.