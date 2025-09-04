Comienza el horario de otoño-invierno en la Ruta Recreativa de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El director de Salud Pública Municipal, Rubén Rodríguez Lindsay, dio a conocer que a partir de este domingo 7 de septiembre comienza el horario de otoño-invierno de la Ruta Recreativa, el cual será de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

El funcionario municipal invitó a las familias saltillenses para que sigan asistiendo a este tradicional paseo dominical, el cual tiene como objetivo brindar un espacio adecuado para la convivencia y la activación física.

"En cada edición de la Ruta Recreativa, las diferentes dependencias del Gobierno Municipal ofrecen actividades dirigidas para toda la familia, en seguimiento a la instrucción del alcalde Javier Díaz González", declaró Rodríguez Lindsay.

El Director de Salud Pública Municipal dijo que la Ruta Recreativa se extiende sobre ambos sentidos del bulevar Venustiano Carranza, desde la calle Chihuahua hasta la de Canadá, en donde se forma un circuito de aproximadamente seis kilómetros.

Apuntó que en ese espacio se puede caminar, trotar, andar en bicicleta, patines, y muchos paseantes lo hacen en compañía de su mascota, además de aprovechar las actividades que ofrecen las dependencias municipales.

Rubén Rodríguez Lindsay resaltó la importancia de procurar la activación física y una buena alimentación, ya que trae muchos beneficios para la salud y así se pueden prevenir muchas enfermedades.