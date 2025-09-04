Acciones de limpieza en puente peatonal unen fraccionamientos en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno de Saltillo, a cargo de Javier Díaz González, realizó acciones de limpieza general y deshierbe en el puente peatonal que une a los fraccionamientos América y Valles de las Flores, al oriente de la ciudad.

Como parte de la estrategia del Ayuntamiento de Saltillo y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses en los diferentes sectores de la ciudad, en una primera etapa personal del programa "Aquí Andamos" intervinieron este espacio utilizado por las familias del lugar.

Este jueves, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en la limpieza y remoción de escombro, basura y desechos orgánicos en el lugar donde se ubica el puente peatonal que atraviesa el arroyo, y que da paso a las y los habitantes entre ambas colonias del sector, a la altura de las calles Perú y Del Rosal, respectivamente.

Estas acciones se suman a las realizadas por el Gobierno Municipal de Saltillo en arroyos y cauces naturales de agua, como los que se encuentran en las colonias Universidad Pueblo, Las Brisas, Nuevo Atardecer, Los Pinos, Pueblo Insurgentes, Benito Juárez, Villa Universidad, La Madrid, Morelos, Lomas de Lourdes, entre muchos más.

Asimismo, para mejorar el entorno y la calidad de vida en la capital de Coahuila, cuadrillas de "Aquí Andamos" llevaron a cabo el retiro de la basura acumulada y deshierbe de las emblemáticas áreas verdes de Paseo de la Reforma, al oriente de la ciudad.

De manera paralela, personal municipal limpió y deshierbó el bulevar Carlos Abedrop Dávila, en su tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Cedros, de la colonia Postal Cerritos.

Saltillo con mejores vialidades

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intensifican sus acciones de reconstrucción de la carpeta asfáltica, luego que sufriera daños por las fuertes lluvias en días recientes en la entrada del fraccionamiento Las Teresitas, al sur de Saltillo.

En el cruce de la avenida Las Teresitas y el bulevar Antonio Cárdenas, el Ayuntamiento realiza trabajos para nivelar y compactar el terreno en distintos puntos, con el objetivo de incrementar la seguridad vial para las miles de personas que circulan en este sector de la ciudad.

Asimismo, para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas, brigadas de "Aquí Andamos" delimitaron los carriles viales de la recién remodelada calle Mariano Abasolo.

Estas acciones se realizan luego de las labores de recarpeteo realizadas por el Gobierno de Saltillo en el tramo de la calle Monte Rosa al bulevar Nazario S. Ortiz Garza, en la colonia Alpes.

En atención a las y los vecinos del fraccionamiento Colinas de San Lorenzo, brigadas municipales realizaron acciones de bacheo en la calle Camino al Cañón de San Lorenzo, al sur de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz tiene a disposición de la ciudadanía el número del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar cualquier servicio público en la ciudad.