Gobierno Municipal de Saltillo emite alerta por baja temperatura

SALTILLO, COAHUILA.- De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 27 de enero se mantendrá en la ciudad una temperatura mínima de 2 grados centígrados.

Ante este pronóstico, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones necesarias para evitar incidencias.

Asimismo, reiteró que las y los elementos de la corporación se mantienen atentos para brindar apoyo integral a la población que se encuentre en situación vulnerable.

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil y Bomberos, informó que se cuenta con cinco refugios temporales: el Grupo Ermita AA, en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en la calle Melchor Múzquiz 472, ambos en la Zona Centro.

Además de Morir Para Empezar a Vivir, en la calle Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

Mencionó que es importante no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar el hogar; y, en caso de emplear calentadores, verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada para evitar riesgos.

Asimismo, se exhortó a la población a abrigarse adecuadamente; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; ingerir líquidos calientes para mantener la temperatura corporal; y proteger boca y nariz al salir de lugares cálidos.

Señaló que también se debe incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.