Alfredo López Villarreal advierte sobre retos de la jornada laboral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Más del 70 % de las 326 empresas afiliadas a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región sureste de Coahuila ha realizado pruebas piloto para prepararse ante la reducción de la jornada laboral, aunque todavía no aplica de manera definitiva los cambios en sus turnos, informó Alfredo López Villarreal, presidente del organismo empresarial.

El dirigente explicó que las compañías se encuentran en una fase de planeación y buscan asesoría especializada en desarrollo de software para reorganizar sus horarios, con la intención de cumplir las nuevas disposiciones sin que necesariamente deban contratar más trabajadores o pagar horas extra.

Advirtió que la transición implica retos para todos los sectores productivos, pero las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrían enfrentar mayores dificultades debido a sus limitaciones presupuestales para adquirir tecnología, contratar asesoría e invertir en automatización.

En contraste, señaló que las compañías de mayor tamaño cuentan con más posibilidades de acceder a servicios especializados para modificar sus procesos operativos.

Ante estas diferencias, López Villarreal indicó que Coparmex solicitó a las autoridades laborales estatales y federales considerar un periodo de flexibilidad durante 2027, al argumentar que la adaptación requiere tiempo para reorganizar las actividades y los esquemas de trabajo.

El presidente de Coparmex sostuvo que las modificaciones laborales aplicadas en los últimos años, entre ellas el aumento de los días de vacaciones y los incrementos al salario mínimo, han elevado los costos de operación de las empresas.

Estimó que el impacto de las mejoras laborales puede representar un aumento de entre 15 y 20 % en los gastos empresariales, dependiendo de las dimensiones y características de cada negocio.

Ante este escenario, consideró necesario fortalecer la productividad y acelerar la transformación digital para que las compañías puedan cumplir con las nuevas obligaciones sin perder competitividad.

Añadió que automatizar procesos implica inversiones importantes en activos fijos, lo que representa una carga adicional, particularmente para los negocios con menores recursos.

Por ello, adelantó que, en una primera etapa, las empresas buscarán alternativas tecnológicas y asesoría especializada para redistribuir los horarios y ajustar sus turnos antes de realizar inversiones mayores o modificar de manera definitiva sus esquemas de trabajo.