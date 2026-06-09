Alfredo Paredes llama a la unidad en el PAN tras elecciones en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El diputado local del PAN, Alfredo Paredes, consideró que las decisiones tomadas por la dirigencia nacional de Acción Nacional tuvieron un impacto negativo en el desempeño electoral del partido en Coahuila, por lo que llamó a realizar una reflexión profunda, fortalecer la unidad interna y abrir mayores espacios de participación a la ciudadanía.

Tras los resultados obtenidos en la elección del pasado domingo, el legislador señaló que el partido debe enfocarse en el trabajo y dejar de lado las confrontaciones internas, al afirmar que la única forma de recuperar terreno político es mediante el esfuerzo conjunto y la cercanía con la sociedad.

Respecto a la posibilidad de que el PAN pierda presencia en la entidad, explicó que cualquier situación adversa sería temporal y recordó que Acción Nacional mantiene una estructura sólida a nivel nacional. Indicó que, de ser necesario, podrían implementarse ajustes organizativos internos mediante una delegación partidista, sin que ello represente un riesgo mayor para la permanencia del instituto político.

Paredes insistió en que las disputas, la polarización y los señalamientos entre grupos internos no contribuyen a fortalecer al partido. En ese sentido, evitó entrar en polémicas por las declaraciones de una diputada federal que atribuyó los malos resultados electorales a que algunos liderazgos mantenían controlado al PAN en Coahuila.

El legislador sostuvo que no comparte las narrativas centradas en la grilla política y reiteró que el fortalecimiento de cualquier organización partidista depende del trabajo en equipo y de la capacidad de construir acuerdos. Asimismo, consideró indispensable que Acción Nacional abra sus puertas a la ciudadanía, especialmente a jóvenes interesados en participar en la vida pública. Señaló que actualmente existen mecanismos que dificultan la incorporación de nuevos perfiles al partido y cuestionó procesos de afiliación que pueden extenderse durante largos periodos.

A su juicio, mientras continúen prevaleciendo cuotas de poder dentro de las estructuras partidistas, será complicado permitir la llegada de nuevas voces y fomentar una mayor pluralidad al interior de Acción Nacional. Por ello, planteó la necesidad de impulsar esquemas que faciliten la participación de hombres y mujeres interesados en contribuir al proyecto político.

El diputado también manifestó su respaldo a las alianzas electorales, al considerar que han demostrado ser una herramienta efectiva en diversos procesos. Señaló que el resultado de la reciente elección era previsible y obedeció a una tendencia que se ha venido observando en comicios anteriores.

Explicó que una gran parte de la población coahuilense coincide en objetivos fundamentales como mantener la seguridad, la paz laboral, el desarrollo económico y el bienestar de las familias, por lo que consideró que existen coincidencias importantes entre distintas fuerzas políticas en torno al futuro del estado. No obstante, lamentó que decisiones tomadas desde las dirigencias nacionales impidieran concretar una alianza electoral que, a su juicio, habría permitido mostrar unidad por encima de las diferencias partidistas y fortalecer la competitividad electoral.

Paredes señaló además que los triunfos electorales se construyen con trabajo y cercanía con la ciudadanía, independientemente de las siglas partidistas. En ese contexto, destacó que en procesos anteriores ha recibido el respaldo de ciudadanos provenientes de diversas corrientes políticas, incluso de personas identificadas con Morena.

Finalmente, hizo un llamado a privilegiar los acuerdos, abrir espacios de participación y trabajar de manera conjunta para fortalecer al PAN en Coahuila. Reiteró que el reto inmediato para el partido es reorganizarse internamente, escuchar a la ciudadanía y dejar atrás las diferencias que han limitado su crecimiento político en la entidad.