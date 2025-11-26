Saltillo: programa Activa tu Parque ofrece actividades deportivas para todos

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la intervención del alcalde Javier Díaz González, con el apoyo de empresarios y la ciudadanía, los espacios rehabilitados a través del programa "Activa tu Parque" han contado con diferentes actividades deportivas.

Niñas, niños, jóvenes y adultos han tenido la oportunidad de disfrutar las instalaciones del Skate Park Saltillo 2000, la plaza Mirasierra Spurs, la ubicada sobre el bulevar El Minero, en la colonia La Fragua; en la unidad deportiva Carlos R. González, así como en las canchas de las colonias Roma, Nazario S. Ortiz Garza y Benito Juárez.

¿Qué actividades se realizan en los espacios rehabilitados?

Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, mencionó que por instrucciones del alcalde Javier Díaz, desde el momento en que fueron inaugurados, en cada espacio se han realizado diversas actividades deportivas.

"En cada una de las plazas o canchas intervenidas llegamos con ´rallys´ deportivos, torneos de fútbol, convivencia con jugadores del Saltillo Soccer y ´bailotones´, además de incluir talleres de plastilina", dijo.

Señaló que la última actividad se realizó en la cancha de la colonia Roma, donde se llevó a cabo un rally deportivo con diferentes actividades físicas en el que participaron niñas, niños y jóvenes de la colonia y algunas aledañas.

¿Cuál es el impacto del programa en la comunidad?

"Nuestros promotores deportivos, que impulsó el alcalde Javier Díaz desde el inicio de su administración, llegan a estos sectores para promover el deporte, la convivencia y la reconstrucción del tejido social", mencionó Edgar Omar Puentes.

El titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte señaló además que en el Skate Park Saltillo 2000 se cuenta con academias permanentes de fútbol y skate, y de básquetbol en la plaza Mirasierra Spurs.