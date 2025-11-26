Comisaría de Seguridad realiza exhibiciones policiales en escuelas de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones de proximidad social para reforzar vínculos de confianza, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo lleva a cabo exhibiciones policiales en escuelas públicas y privadas de toda la ciudad.

Durante esta semana la Comisaría acudió al Jardín de Niños Elvira Luna, en la colonia San Lorenzo; a la primaria Francisco Zarco, en la colonia Topochico; a la primaria Hermiro Jiménez, en Brisas Poniente; al jardín de niños La Madrid, en el fraccionamiento La Madrid; a la Casa de los Niños y las Niñas, en la colonia Nueva Tlaxcala; y al Instituto Vivir, en la colonia Tulipanes.

¿Qué actividades se realizaron en las exhibiciones?

En estas visitas, elementos de la Policía Preventiva, la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, el Grupo de Reacción Sureste y la Unidad de Policía Cibernética, explican a las niñas y niños las funciones de su área, además, realizan una demostración con los binomios caninos, y una exposición en la que pueden apreciar la utilización de tecnologías como los drones de la Policía Cibernética.

Como ejemplo, en el Instituto Vivir la exhibición la presenciaron cerca de 250 alumnas y alumnos de preescolar, así como de primero, segundo y tercer año de primaria, quienes estuvieron atentos a las exposiciones de los oficiales y se mostraron entusiasmados con la demostración de dron y participación de los elementos caninos.

¿Cuál es la importancia de estas acciones para la comunidad?

Alexis Morales Hernández, titular de la dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Policía Municipal, dijo que para el alcalde Javier Díaz González y para el Comisionado Miguel Ángel Garza Félix el objetivo de reforzar vínculos de confianza con todos los sectores de la comunidad es una labor de todos los días.

En lo que va del año la Comisaría ha acudido a los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y universidades donde, según el caso, estudiantes y docentes se han sumado a los grupos de WhatsApp de la Comisaría para reforzar juntos el trabajo entre sociedad y gobierno.

Señaló que además de reforzar la confianza entre la Policía y comunidad estudiantil, estas visitas son parte de las acciones preventivas, pues les informan a las alumnas y alumnos de las distintas áreas de la Policía que existen para su protección.

"Esta cercanía es de gran importancia, ya que además de conocer sobre el trabajo que realizamos, ven a los Policías como alguien cercano y en quien confiar", agregó Morales Hernández.

A través de estas acciones, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirma su compromiso de mantener la cercanía con la ciudadanía.