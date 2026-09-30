Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo logran empleo tras residencias

SALTILLO, COAH.- Entre 85 y 95 % de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo que realizan sus residencias profesionales consigue permanecer en las empresas donde desarrolla esta etapa de su formación, informó Ania Guadalupe Sánchez Ruíz, directora del plantel.

La funcionaria señaló que, aunque algunos jóvenes enfrentan dificultades para incorporarse al mercado laboral, los perfiles profesionales que forma el Tecnológico de Saltillo mantienen demanda entre las empresas del sector productivo.

Para ampliar las posibilidades de contratación, explicó que la institución trabaja en el fortalecimiento de sus convenios de colaboración y vinculación con un mayor número de compañías.

Como parte de esta estrategia, el plantel organiza cada semestre ferias de servicio social y bolsas de trabajo, espacios en los que estudiantes y representantes de empresas pueden establecer contacto directo y conocer las oportunidades disponibles.

Sánchez Ruíz destacó que incluso algunas compañías acuden directamente al Tecnológico de Saltillo para solicitar perfiles específicos de egresados, debido a la preparación técnica y humana que reciben durante su formación.

La directora señaló que el objetivo de la institución no se limita a generar oportunidades laborales en Saltillo, sino que también busca ampliar las experiencias profesionales de sus estudiantes mediante programas de movilidad internacional.

Como parte de estas acciones, informó que durante el próximo semestre un grupo de alumnos viajará a Chicago para participar en una experiencia académica, con el compromiso de regresar posteriormente al plantel para concluir su formación profesional.

Sánchez Ruíz consideró que este tipo de oportunidades permite a los jóvenes conocer otros entornos, enfrentar diferencias culturales y ampliar las herramientas con las que cuentan para buscar oportunidades profesionales fuera del país.

La directora sostuvo que la vinculación con empresas y las experiencias internacionales forman parte de las estrategias del Tecnológico de Saltillo para fortalecer la preparación de sus estudiantes y facilitar su incorporación al ámbito laboral.