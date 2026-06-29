Saltillo intensifica multas por arrojar basura

SALTILLO, COAH.- El Gobierno Municipal de Saltillo intensificará la aplicación de multas contra quienes arrojen basura y escombro en la vía pública, con el objetivo de combatir los tiraderos clandestinos y reducir los problemas de insalubridad en distintos sectores de la ciudad.

El director de Servicios Primarios, Aníbal Soberón, informó que durante el presente año se han identificado 95 puntos de disposición ilegal de residuos, principalmente en colonias y áreas periféricas.

"Vamos a intensificar las multas a las personas que tienen basura, que tienen escombro; esta es toda una campaña que está trabajando nuestro alcalde", declaró.

El funcionario señaló que las colonias Saltillo 2000 y Lomas del Refugio concentran algunos de los principales focos de reincidencia, donde de manera constante se detecta el abandono de muebles, escombro y otros desechos en espacios no autorizados.

"La semana pasada otra vez en Saltillo 2000 tenemos dos puntos que la gente va y tira su basura, va y tira el sillón, va el escombro", comentó.

Soberón recordó que el Municipio cuenta con un sitio de disposición final que recibe gratuitamente basura, muebles y otros residuos voluminosos, por lo que exhortó a la ciudadanía a utilizar esta alternativa para evitar sanciones y daños al entorno urbano.

"No cobramos el acceso al sitio de disposición final en caso de que la gente quiera llevar su basura, si quiere llevar un mueble, quiera llevar otro tipo de cacharro", señaló.

Pese a estas facilidades, reconoció que la problemática persiste en diversos sectores, especialmente en zonas despobladas y de la periferia.

"Tenemos ubicados lugares en Lomas del Refugio... no debe de haber contenedores para eso, está el sitio de disposición final; la gente debe de, en el caso de un particular, guardarla en su bolsita", expresó.

Finalmente, el director de Servicios Primarios hizo un llamado a la población para cumplir con el reglamento de limpieza y mantener en condiciones adecuadas el frente de sus viviendas.

"Es obligación de todos nosotros limpiar el frente de nuestras casas y si todos hiciéramos caso y cumpliéramos con el reglamento de limpieza... no debiéramos de tener ningún problema", puntualizó.