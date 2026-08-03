Adecuan accesos a Expo Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Municipio de Saltillo ejecuta adecuaciones viales en el entorno de la Expo Coahuila para mejorar la movilidad hacia el nuevo recinto, informó el director de Obras Públicas, Antonio Nerio Maltos.

El funcionario explicó que las principales intervenciones se realizan sobre la avenida Rodeo, antes Centenario Torreón, donde se construye un carril adicional para incrementar la capacidad de circulación. "Ahí se agrega un carril y se pone una especie de rotonda para poder tener un buen espacio de ascenso y descenso de pasajeros", señaló.

Añadió que también se modifican las intersecciones de la avenida Rodeo con el bulevar Valdés Sánchez para agilizar las vueltas a la derecha y a la izquierda, así como el flujo vehicular en ese punto. Como parte del proyecto, el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sustentable (IMUS) coordina la reubicación de algunas paradas de autobús para mejorar la operación del transporte público en la zona.

Nerio Maltos informó además que se amplía una vialidad ubicada entre el Centro de Gobierno y la Expo Coahuila, donde se habilitarán espacios adicionales de estacionamiento. Precisó que la lateral del bulevar Fundadores también será acondicionada para estacionamiento y contará con accesos peatonales hacia el recinto. Aclaró que en esa vialidad no se contempla aumentar el número de carriles de circulación.

Respecto a la capacidad de estacionamiento, indicó que el Municipio trabaja en la habilitación de áreas para poco más de mil cajones, incluidos espacios en el Centro de Gobierno que podrán utilizarse cuando sea necesario. Agregó que el proyecto de la Expo Coahuila, a cargo del Gobierno del Estado, dispondrá además de estacionamiento propio, cuyos detalles corresponden a esa administración.

El director de Obras Públicas señaló que las adecuaciones se complementarán con la coordinación entre Tránsito Municipal y el IMUS para definir la operación vial y del transporte público durante los eventos que se desarrollen en el complejo.