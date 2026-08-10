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Coahuila

Intento de linchamiento en Saltillo por agresión a mujer

Los hechos ocurrieron en la colonia Guayulera de Saltillo, donde un hombre fue golpeado por vecinos.

Por Marco Juarez - 10 agosto, 2026 - 05:15 p.m.
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      SALTILLO, Coah. - Un hombre fue hospitalizado luego de ser golpeado por familiares y vecinos que presuntamente intentaron lincharlo tras señalarlo como responsable de agredir a una adulta mayor en la colonia Guayulera.

      El hecho ocurrió alrededor de la medianoche en el cruce de las calles Jesús González Ortega y General Francisco Naranjo, donde vecinos localizaron al hombre tendido sobre el pavimento y con diversas lesiones.

      De acuerdo con personas presentes en el lugar, minutos antes el sujeto habría agredido a una mujer de la tercera edad, lo que provocó el enojo de sus familiares y de otros habitantes, quienes comenzaron a golpearlo.

      Algunos vecinos señalaron que presuntamente no sería la primera ocasión en que el hombre agrede a una mujer.

      Elementos del Grupo de Reacción Sureste (GRS) acudieron al sitio tras recibir el reporte y controlaron la situación para evitar que la agresión continuara.

      Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para una revisión médica. En una primera valoración no se detectaron fracturas.

      Los familiares de la mujer presuntamente agredida fueron orientados por los oficiales para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente.

      Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades tanto por la presunta agresión contra la adulta mayor como por las lesiones que sufrió el hombre durante el intento de linchamiento.

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