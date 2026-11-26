SALTILLO, COAH.- El municipio de Saltillo trabaja en el proyecto para habilitar una nueva vialidad en la colonia Mirasierra, que permitiría reducir entre 15 y 30 % la carga vehicular en el acceso principal del sector.

Antonio Nerio Maltos, director de Obras Públicas, informó que la propuesta contempla aprovechar el trazo de la calle Down, que conectaría la parte baja de la colonia con el bulevar Fundadores, a un costado de Soriana.

Explicó que se trata de una vialidad de aproximadamente 18 metros de ancho, cuya habilitación ofrecería una alternativa de circulación para los habitantes de Mirasierra, particularmente para quienes se desplazan hacia el oriente de la ciudad.

El funcionario aclaró que todavía no existe un proyecto ejecutivo ni una estimación del costo de construcción, por lo que también está pendiente definir el número de carriles, que podrían ser dos o hasta cuatro, dependiendo de las condiciones del terreno y los límites oficiales.

Sin embargo, estimó que, de concretarse, la nueva conexión podría disminuir entre 15 y 30 % el tránsito que actualmente se concentra en el acceso de la colonia.

Antes de habilitar la calle, Obras Públicas ejecuta una obra pluvial con una inversión superior a los 20 millones de pesos, que deberá quedar concluida durante este año, en un plazo aproximado de cinco semanas.

Nerio Maltos explicó que esta infraestructura permitirá encauzar los escurrimientos provenientes del sur y evitar que el agua arrastre piedras y cascajo por el terreno donde se proyecta la vialidad.

Una vez concluido el drenaje pluvial, el municipio estará en condiciones de comenzar los trabajos de habilitación de la calle desde el bulevar Fundadores hacia la parte alta de Mirasierra.

El titular de Obras Públicas señaló que, debido a la longitud del trayecto, la construcción podría realizarse en varias etapas, con la posibilidad de iniciar una primera fase durante 2027.

Como parte de los trabajos de mejoramiento en el sector, recordó que durante el año pasado y el actual se realizaron intervenciones de pavimentación en la calle Cotorros, en dos etapas.

Respecto a los arcos ubicados en el acceso a Mirasierra, Nerio Maltos precisó que su posible retiro forma parte de un análisis independiente, en el que participan el Instituto Municipal de Planeación (Implan), la Secretaría del Ayuntamiento y los habitantes del sector.

Indicó que el análisis técnico apunta a la necesidad de retirarlos para agilizar la circulación en el crucero; sin embargo, subrayó que la opinión de los vecinos también tendrá un peso importante en la decisión.