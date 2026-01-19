Destinan más de mil 100 millones a seguridad en 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que en este 2026 la inversión en el rubro de seguridad para la capital de Coahuila será de más de mil 100 millones de pesos, lo cual informó durante la ceremonia en la que entregó el Galardón Manuel Corpus Beltrán al Mérito Policial, en el marco del Día del Policía Saltillense.

Díaz González afirmó que, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en este año se destinarán recursos a la capacitación de los policías en activo, a seguir formando nuevos elementos en la Academia, a la compra de patrullas, uniformes, equipamiento y más cámaras de videovigilancia, por mencionar algunos rubros.

"Vamos a mantener y fortalecer lo logrado, a seguir cuidando a quienes nos cuidan. Porque aquí la seguridad se construye todos los días. Y por amor a Saltillo, vamos con todo y por más", afirmó Díaz González.

El alcalde apuntó que el objetivo es mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras a nivel nacional, ya que esto repercute de manera directa en la calidad de vida de las familias.

En la ceremonia, el alcalde entregó el Galardón Manuel Corpus Beltrán a Ignacio Reyes González, en la categoría Perseverancia y Trayectoria; a Felipe Granados Hernández, en Actos Heroicos; a Lucía Milndrette Gómez Sosa, en Proximidad Social y Vinculación Ciudadana; y a Francisco Javier Méndez Dávila, en Post Mortem.

Javier Díaz reconoció y agradeció el trabajo de estos elementos, así como del resto de los agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana; dijo que la Policía de Saltillo es de las más confiables y eficientes del país, lo cual es clave para que la capital de Coahuila sea una de las más seguras de México.

En el evento estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, cuya participación refrenda la coordinación institucional entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Gobierno del Estado en materia de seguridad.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, reconoció el trabajo de cada uno de los policías de la ciudad, al señalar que se trata de una carrera de mucho sacrificio, que requiere vocación, disciplina y temple.

Apuntó que la seguridad que hoy se vive en Saltillo es resultado del trabajo coordinado que realiza la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, así como con la ciudadanía.

"Por ello quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por su dedicación, valentía y compromiso con la seguridad de nuestra ciudad. Son más de mil 200 elementos y cada uno con historias particulares", apuntó el comisionado de Seguridad.

A nombre de las y los policías de Saltillo, la oficial Cecilia Guadalupe Martínez González agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por reconocer su trabajo y los apoyos que reciben para realizarlo.

"Alcalde, sabemos que en Saltillo la seguridad es la prioridad de prioridades, por eso queremos decirle que en este tema estamos comprometidos al 100 por ciento para mantener la ciudad segura", comentó Martínez González.

En el evento también estuvo el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar; el coronel de Infantería de Estado Mayor, Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería; y el capitán primero Jesús Serrano Rivas, en representación de la Guardia Nacional.

También asistieron la magistrada Griselda Elizalde Castellanos, en representación del magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Ángel Mery Ayup; el regidor Eduardo Medrano Aguirre; además de integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales y policías de los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.