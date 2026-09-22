Saltillo recibe apoyo agrícola: 80 toneladas de avena para comunidades rurales

SALTILLO, Coah. - El Gobierno municipal entregará 80 toneladas de semilla forrajera de avena a comunidades rurales de Saltillo, como parte de los apoyos para el ciclo agrícola de otoño.

Diego Fuentes Aguirre, titular de Desarrollo Rural de Saltillo, informó que la estrategia busca aprovechar las condiciones de humedad y las temperaturas más bajas para favorecer la producción de avena.

Durante el ciclo primavera-verano, el municipio distribuyó 40 toneladas de semilla de sorgo entre las 106 comunidades rurales, por instrucciones del alcalde Javier Díaz.

"Esperamos tener muy buenas cosechas. En el caso del sorgo tuvimos cosechas regulares, pero esperamos que este otoño sea mejor, porque ha habido muchas lluvias y precipitaciones", señaló Fuentes Aguirre.

El funcionario también destacó los trabajos de desazolve realizados en 20 comunidades rurales. De acuerdo con los reportes recibidos, estas acciones permitieron alcanzar niveles de captación de agua de entre 80 y 85 por ciento.

Los trabajos buscan generar reservas para enfrentar los periodos en los que disminuyen las lluvias.

Fuentes Aguirre explicó que en la zona rural de Saltillo predominan los cultivos de sorgo y avena. También se produce maíz y frijol, principalmente para autoconsumo y alimentación del ganado.