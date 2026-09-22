Mujer fallece horas después de dar a luz en Saltillo

SALTILLO, Coah.- Autoridades investigan las circunstancias en que murió Lourdes Margarita Hernández Sánchez, de 23 años, horas después de dar a luz en el Hospital General de Saltillo.

La joven ingresó al nosocomio alrededor de las 9:00 horas del lunes para permanecer bajo observación y esperar el nacimiento de su hija. De acuerdo con sus familiares, inicialmente se contempló un parto natural, pero posteriormente se determinó practicar una cesárea ante las complicaciones que se presentaron.

Los allegados a Lourdes Margarita señalaron que la paciente permaneció durante varias horas en el área de labor de parto y denunciaron presuntas omisiones y demoras en la atención médica.

Tras el nacimiento, la joven presentó una hemorragia que, según sus familiares, no pudo ser controlada. Su estado de salud se deterioró progresivamente hasta que perdió la vida durante la madrugada de este martes.

La recién nacida sobrevivió al procedimiento y permanece bajo el cuidado de sus familiares.

Ante el fallecimiento, los familiares solicitaron a la Secretaría de Salud del Estado y a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron omisiones o retrasos en la atención médica.

Los señalamientos corresponden a la versión de los familiares. La investigación deberá establecer las circunstancias del deceso y, en su caso, deslindar responsabilidades.