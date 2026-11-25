Saltillo, Coah. - El DIF Saltillo, que encabeza de manera honoraria Luly López Naranjo, inició la tercera entrega de Apoyos de Corazón en beneficio de quienes más lo necesitan en la ciudad.

Como parte del programa, comenzó la distribución de un apoyo económico de mil 400 pesos por beneficiario.

"Contamos con un padrón general de 3 mil 800 beneficiarios pertenecientes a cuatro coordinaciones del DIF Saltillo, quienes son previamente autorizados a través de trabajo social para poder llegar a la población que realmente lo necesita", informó Luly López Naranjo.

Mencionó que, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, el programa Apoyos de Corazón brinda la posibilidad a las y los beneficiarios de mejorar su calidad de vida al poder destinar el recurso a sus necesidades básicas.

Explicó que entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad, ciudadanos en situación vulnerable, así como mujeres.

"Buscamos contribuir a la economía familiar de las personas beneficiarias, brindándoles un respaldo por parte del DIF Saltillo. Sepan que aquí siempre buscaremos la manera de apoyarlos", refirió.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo refrendó su compromiso de acompañar a los sectores que requieren mayor respaldo, impulsando acciones que favorezcan su bienestar y desarrollo.

Durante la entrega también estuvo presente la unidad móvil de Amor en Movimiento, que brindó servicios de salud gratuitos a las y los beneficiarios, entre ellos atención dental, entrega de aparatos auditivos, lentes, glucómetros y baumanómetros a quienes lo necesitan.