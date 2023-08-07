Aprenden niños primeros auxilios

SALTILLO, COAH.- La Dirección de Protección Civil y Bomberos en Saltillo, lleva a cabo su programa Conoce a tu Bombero durante este periodo vacacional, donde el programa enseña a las y los pequeños primeros auxilios, así como medidas preventivas de situaciones de riesgo.

Albero Neira Vielma, director de esta dependencia, afirmó que de manera didáctica y a través de actividades divertidas, los niños aprenden sobre el autocuidado en situaciones donde existe fuego, además de las funciones que desempeñan los bomberos, su equipo y maniobras de salvamento y rescate.

Resaltó que al momento personal a su cargo ha atendido a alrededor de 800 menores de edad durante estas vacaciones de verano, que se suman a los más de 4 mil que van en este 2023 a través de este programa preventivo municipal.

“Una de las prioridades es el cuidado y atención a la niñez, por lo que durante esta época vacacional se ofrece este programa en los distintos cursos de verano municipales y privados que nos lo han solicitado”, informó.

Indicó que han desarrollado el programa en sedes como el Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo; la Facultad de Trabajo Social, de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como los dos biblioparques municipales.