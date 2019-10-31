APRUEBA CONGRESO PROPUESTA DEL EJECUTIVO PARA ELEGIR MAGISTRADOS

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Las Diputadas y los Diputados de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobaron hoy el Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación a dos
oficios enviados por el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del
Estado, mediante los cuales sometió a la aprobación del Congreso, la designación
de seis Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
Una vez aprobado el Dictamen durante la Novena Sesión del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, llevada a cabo el día de hoy, las Diputadas y los
Diputados procedieron, mediante cédulas, a la elección de los Licenciados,Carlos
de Lara MC Grath, Luis Efrén Ríos Vega, José Ignacio Máynez Varela, María del
Carmen Galván Tello, Manuel Alberto Flores Hernández y Vladimir Kaiceros
Barranco, como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del
Estado de Coahuila de Zaragoza, por un período de quince años.
El Proyecto de Decreto en su Artículo Primero Transitorio, señala que los
Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila,
que han sido designados, iniciarán sus funciones a partir del momento en el que
rindan la protesta de ley.
Concluida la votación, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso,
Diputado Jaime Bueno Zertuche, procedió a tomar la protesta de ley a los
Licenciados, Carlos de Lara MC Grath, Luis Efrén Ríos Vega, José Ignacio Máynez
Varela, María del Carmen Galván Tello, Manuel Alberto Flores Hernández y Vladimir
Kaiceros Barranco, como Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Coahuila de Zaragoza, por un período de quince años.
Se dispuso la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y se comunique del mismo a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial el Estado, para su conocimiento y los efectos legales procedentes.