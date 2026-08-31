Víctor de la Rosa evalúa el aumento de usuarios en transporte público de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Septiembre será clave para medir el impacto de "Aquí Vamos Gratis" en el uso del transporte público de Saltillo, pues el IMMUS cerrará durante este mes la evaluación correspondiente al primer año del programa, informó Víctor de la Rosa, titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible.

El funcionario señaló que, aunque ya existe evidencia de un incremento en el número de usuarios, el instituto esperará a completar el ciclo anual para establecer con rigor estadístico el aumento registrado.

"Sí tenemos ya claridad de que hay un aumento o un incremento en el uso del transporte público, sobre todo en rangos de edad muy específicos", afirmó.

De la Rosa explicó que, cuando llegó Javier Díaz a la alcaldía, el registro promedio era de alrededor de 90 mil usuarios del transporte público. Actualmente, dijo, la cifra se acerca a los 110 mil.

Sin embargo, aclaró que septiembre presenta un comportamiento atípico por el volumen de usuarios que genera, particularmente con el regreso a clases, por lo que será necesario incorporar sus datos antes de determinar el resultado del primer año de "Aquí Vamos Gratis".

"Hasta que no cumplamos un año completo de operación, no podemos decir que efectivamente hubo un aumento", puntualizó.

El titular del IMMUS destacó que la gratuidad y el nivel de servicio del programa han atraído a grupos de población que anteriormente no utilizaban el transporte público.

De la Rosa informó que las tres rutas alimentadoras actualmente presentan una tendencia positiva en el número de pasajeros.

Ante un eventual incremento de la demanda, dijo que el IMMUS está preparado, junto con los concesionarios que operan esas rutas, para incorporar unidades adicionales.

Explicó que el aumento de camiones está contemplado dentro del plan operativo y que se realizará conforme los datos demuestren un crecimiento de la demanda.

"Vamos a seguir la ola para ir incorporando esas unidades", expresó.

El funcionario indicó que, por ahora, no está previsto priorizar nuevas rutas alimentadoras. La instrucción es consolidar las tres existentes y evitar que se generen vacíos que puedan afectar el funcionamiento del sistema.

No obstante, adelantó que podrían realizarse algunas variantes en rutas alimentadoras o en recorridos tradicionales para atender zonas de la ciudad que concentran un volumen importante de población.

El inicio del ciclo escolar permitirá al IMMUS identificar con mayor precisión los puntos de concentración de pasajeros y los horarios de mayor demanda.

De la Rosa reconoció que ya se realizaron pruebas relacionadas con horarios, pero el sistema actual de organización de concesionarios, operadores y unidades no permitió concretar por ahora los ajustes.

Añadió que existen puntos de concentración de flujo en los que será necesario implementar esquemas diferentes para atender la demanda que se registra en la calle.

El funcionario señaló que septiembre permitirá observar el comportamiento de la movilidad en uno de los periodos de mayor volumen del año y, con ello, completar la evaluación de "Aquí Vamos Gratis" y de las rutas alimentadoras.