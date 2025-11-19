Ajuste en ruta Aquí Vamos Gratis por desfile cívico deportivo en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, dio a conocer que, debido al desfile cívico deportivo en conmemoración por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana a realizarse este jueves 20 de noviembre, habrá un ajuste temporal a la ruta "Aquí Vamos Gratis", en sus trayectorias de sur a norte; y de norte a sur.

¿Qué ajustes se realizarán en la ruta?

Víctor de la Rosa Molina, director del IMMUS, señaló que debido a que esta actividad se realizará sobre el bulevar Venustiano Carranza, es necesario hacer esos ajustes con el fin de seguir brindando este servicio de transporte.

Explicó que en la trayectoria de sur a norte las unidades circularán por el bulevar Francisco Coss y tomarán el Isidro López Zertuche hacia el norte, luego continuarán por esa vialidad hasta el Biblioparque.

En lo que respecta al sentido norte sur, los camiones circularán por el bulevar Venustiano Carranza y girarán por el bulevar Egipto hacia el poniente, luego se incorporarán al bulevar Isidro López Zertuche hasta la avenida Presidente Cárdenas.

¿Cuándo se reanudarán las rutas normales?

De la Rosa Molina indicó que estos ajustes serán desde el inicio del turno de este jueves, agregó que los trayectos ordinarios se reanudarán una vez que concluya el desfile y el bulevar Venustiano Carranza se reabra a la circulación vial.

Se exhorta a las personas que usan el servicio para que tomen en cuenta estos ajustes temporales a fin de que no se vean afectadas sus actividades cotidianas.