Creador de contenido denuncia agresión en Plaza Manuel Acuña, Saltillo

SALTILLO, Coah. - El creador de contenido Arnald Rams denunció una presunta agresión física ocurrida el viernes 23 de octubre en la Plaza Manuel Acuña, en el centro de Saltillo, luego de un altercado con personas que se encontraban en el lugar.

A través de redes sociales, Rams difundió un video en el que expuso su versión de los hechos y señaló a un hombre como presunto responsable de golpearlo. También aseguró que elementos policiacos lo esposaron durante la intervención.

Según su testimonio, el conflicto comenzó cuando observó a un niño que vendía productos en la plaza. Rams afirmó que le comentó que era muy pequeño para trabajar y que el DIF podría intervenir. Negó haber grabado al menor y sostuvo que únicamente le preguntó si podía hacerlo.

El creador de contenido relató que la situación escaló cuando otras personas intervinieron. De acuerdo con su versión, una mujer lo acusó de acoso y violación, señalamientos que rechazó públicamente.

Rams afirmó que los policías lo esposaron y trasladaron, pero aseguró que lo dejaron en libertad durante el trayecto. Hasta el momento, no se ha dado a conocer información oficial que permita establecer los motivos de la intervención ni las circunstancias en que concluyó.

En su publicación, el denunciante señaló que acude con frecuencia a la Plaza Manuel Acuña para realizar actividades cotidianas y grabar videos sobre los espacios y acontecimientos de la zona. Por ello, cuestionó las condiciones en que se utiliza este sitio público y solicitó que las autoridades investiguen lo sucedido.

También pidió a los usuarios de redes sociales compartir su publicación para dar visibilidad a la denuncia.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si existe una denuncia formal por la presunta agresión ni se han corroborado de manera independiente los señalamientos de las personas involucradas.