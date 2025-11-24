Saltillo se prepara para un presupuesto 2026 ante recortes federales

SALTILLO, COAHUILA.- La tesorera de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que el municipio prepara un presupuesto 2026 conservador ante la posibilidad de nuevas reducciones en las participaciones federales, uno de los principales ingresos del Ayuntamiento.

Álvarez recordó que este año se tuvo que ajustar a la baja lo autorizado por la Federación, por lo que para 2026 se proyecta un escenario similar. Aunque aún ajustan las cifras, señaló que cualquier disminución "de un solo punto porcentual" impacta de manera significativa, ya que Saltillo recibe alrededor de 2,500 millones de pesos al año por este concepto.

¿Cuál es la situación actual del presupuesto municipal?

La funcionaria explicó que, pese a ese reto, el municipio mantiene ordenados los cobros y continúa con provisiones financieras clave, como los aguinaldos de 4,700 trabajadores, cuyo monto total superará los 200 millones de pesos.

¿Qué proyectos se contemplan para el próximo año?

En infraestructura, destacó que se sostendrá el programa permanente de bacheo, cuyo presupuesto se duplicó en 2025, y que uno de los compromisos fuertes del próximo año será el arranque del proyecto Misión Cerritos, programado para el primer trimestre.