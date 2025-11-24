Embargo a Family Fitness: Profeco garantiza apoyo a usuarios en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- En seguimiento al embargo realizado recientemente al gimnasio Family Fitness, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Coahuila informó que los usuarios afectados podrán acceder a negociaciones y compensaciones directas, sin necesidad de acudir de inmediato a un proceso formal, siempre y cuando establezcan contacto con la empresa a través del correo habilitado.

¿Qué ocurrió?

Galio Vega, encargado de la Profeco en el estado, explicó que algunos consumidores no han recibido respuesta debido a errores en la captura de correos electrónicos al momento de firmar su contrato. Por ello, pidió a los usuarios verificar y comunicarse directamente mediante el correo proporcionado por la empresa: info@raywilsonfamily.com.

"Ellos tienen toda la apertura de negociar. No se niegan a pagar. Incluso comentaban que ya hicieron un video anunciando un nuevo proyecto. Puede cambiar el nombre o la franquicia, pero sí están dispuestos a responderle al consumidor", sostuvo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Vega señaló que existen usuarios que pagaron anualidades completas y que serán compensados por el tiempo que el gimnasio permanezca cerrado, estimado en alrededor de un mes.

"A esas personas se les va a responder. Se les va a dar por el tiempo que se vean afectados. Yo creo que para el próximo año se les tiene que bonificar algo", indicó.

El funcionario invitó a quienes no estén de acuerdo con las respuestas de la empresa a acudir directamente a Profeco, donde se les brindará acompañamiento.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Asimismo reiteró su compromiso de acompañar a los usuarios del gimnasio mientras se resuelve la transición del establecimiento y se concreta la reapertura bajo el nuevo proyecto empresarial.