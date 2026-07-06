Arturo Reveles asegura que el T-MEC fortalece inversiones en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Arturo Reveles Márquez, Presidente de la CANACINTRA en la Región Sureste, expresó que la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta 2036, con revisiones anuales, fortalece la certidumbre para la inversión y mantiene a Coahuila como un destino competitivo para la instalación de nuevos proyectos productivos.

El dirigente empresarial señaló que la definición del acuerdo garantiza un horizonte de diez años para los inversionistas, al conservar las ventajas comerciales previstas para México, entre ellas la exención de aranceles en los productos que cumplen con las reglas de contenido regional establecidas en el tratado.

Recordó que durante las negociaciones se contemplaban dos alternativas: una renovación por 16 años o una extensión de diez años con vigencia hasta 2036 y revisiones anuales. Finalmente, dijo, prevaleció la segunda opción. "Creo que al final tenemos garantizados los diez años de un acuerdo que sigue teniendo importantes ventajas para México por la exención de aranceles en los temas que ya están previstos dentro del tratado," expresó.

Respecto a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible incremento de 50 por ciento en la producción estadounidense dentro del contenido regional, Reveles Márquez pidió analizarlas con prudencia y evitar interpretaciones anticipadas. Consideró que, incluso si se concretara una modificación de ese tipo, México conservaría ventajas competitivas frente a otros mercados internacionales.

Explicó que un eventual ajuste implicaría cambios en la cadena de proveeduría; sin embargo, el país seguiría representando una opción atractiva para el capital extranjero debido a sus condiciones industriales y comerciales.

El presidente de la Canacintra Coahuila Sureste afirmó que los anuncios de inversión promovidos por el Gobierno de Coahuila mantienen su curso y no enfrentan afectaciones derivadas de la definición alcanzada sobre el T-MEC. Añadió que las capacidades logísticas, la infraestructura industrial y la vocación manufacturera del estado continúan siendo factores determinantes para la atracción de nuevas inversiones. "Creo que hay que tomarlo con mesura en el sentido de que los inversionistas internacionales tienen por lo menos diez años garantizados," afirmó.

Asimismo, señaló que algunos proyectos que permanecían en análisis por la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial ahora dispondrán de un escenario más favorable para evaluar su instalación en México y particularmente en Coahuila. Reveles Márquez concluyó que la estabilidad del T-MEC representa un factor positivo para el crecimiento económico de la entidad y para consolidar la llegada de nuevas inversiones en los próximos años.