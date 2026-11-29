SALTILLO, Coah. - La Secretaría de Economía de Coahuila ofrecerá asesoría y acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para facilitar su adaptación a las reformas federales en materia de incremento salarial y reducción de la jornada laboral.

El titular de la dependencia, Luis Olivares, señaló que será necesario analizar los alcances de las nuevas disposiciones una vez que entren en vigor, debido a que los ajustes podrían tener repercusiones tanto favorables como desfavorables en las actividades de las empresas.

Ante este panorama, indicó que mantendrán comunicación directa con el sector empresarial e invitó a los propietarios de pequeños y medianos negocios a acercarse a la dependencia para recibir orientación sobre los cambios que deberán implementar en sus centros de trabajo.

Explicó que la intención es proporcionar herramientas e información que permitan a los empresarios cumplir con los nuevos lineamientos sin comprometer la continuidad de sus actividades productivas.

Olivares subrayó que la Secretaría de Economía estará disponible para atender las inquietudes del sector y acompañar a los negocios durante el proceso de adaptación, con el objetivo de que empresas de todos los tamaños mantengan sus operaciones y encuentren condiciones para seguir creciendo en Coahuila.