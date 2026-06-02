DIF Coahuila reporta disminución de menores migrantes en albergues

SALTILLO, COAH.- Alejandro Rafael Cepeda, Director Estatal del DIF Coahuila, dio a conocer que existe una disminución en el flujo de niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos en los albergues "Camino a Casa" que operan en Coahuila, pese a las expectativas de un posible incremento derivado de cambios en las políticas migratorias internacionales.

Actualmente, detalló, el estado mantiene en operación tres albergues especializados para la atención de menores migrantes, donde se brinda protección tanto a adolescentes no acompañados como a menores que viajan con alguno de sus padres, particularmente en Saltillo.

El funcionario señaló que estos espacios continúan funcionando con normalidad y que, contrario a algunos pronósticos, no se ha registrado un aumento significativo en la llegada de menores migrantes. "Estamos contentos porque hemos visto que el flujo de niñas, niños y adolescentes ha bajado. Había algunas alertas de que podría incrementarse por temas de política migratoria, pero no ha sido el caso y los albergues mantienen una ocupación menor a la esperada", indicó Cepeda.

Detalló que entre 40 y 60 menores permanecen diariamente bajo resguardo en los tres centros de atención, aunque la cifra puede variar debido a los constantes ingresos y egresos. Explicó que alrededor del 95 por ciento de los menores atendidos son extranjeros, principalmente provenientes de países como Guatemala, Ecuador y El Salvador. En estos casos, se activa un protocolo coordinado con el Instituto Nacional de Migración para llevar a cabo los procesos de repatriación y reunificación familiar.

Precisó que los menores rara vez permanecen más de dos o tres meses en los albergues, ya que durante ese periodo se realizan investigaciones sobre su entorno familiar, las condiciones de seguridad en sus lugares de origen y los trámites necesarios para garantizar un retorno seguro. En cuanto al presupuesto, informó que los tres albergues reciben aproximadamente un millón de pesos para su operación.

De igual manera, reconoció que ha existido una disminución en algunos recursos federales destinados a estos programas; sin embargo, destacó que el Gobierno de Coahuila ha respaldado financieramente las acciones para garantizar la continuidad de la atención. Asimismo, subrayó que, pese a los ajustes presupuestales, la operación de los albergues está asegurada durante todo el año y que los servicios para la protección de menores migrantes no han sido suspendidos ni reducidos.

Finalmente, el Director del DIF Coahuila reiteró que la función principal del estado es brindar protección temporal a los menores y canalizarlos ante las autoridades migratorias competentes, quienes son las encargadas de coordinar los procedimientos de retorno a sus países de origen cuando así corresponde.