SALTILLO, Coah.- Los restaurantes, mercados y sitios donde se conservan los sabores tradicionales de Saltillo ya pueden localizarse en un mapa digital. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) habilitó el Atlas Gastronómico en la plataforma Visor Saltillo, una herramienta que permite explorar la oferta culinaria y organizar recorridos por distintos puntos de la ciudad.

Alberto Salinas, titular del IMPLAN, explicó que el proyecto reúne información sobre la historia gastronómica local, ingredientes de la región, platillos tradicionales y costumbres relacionadas con temporadas como la Cuaresma.

Además de documentar el patrimonio culinario, el Atlas ofrece referencias para que habitantes y visitantes identifiquen dónde encontrar distintas preparaciones y conozcan los establecimientos vinculados con la cocina de Saltillo.

La guía incluye restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), así como otros negocios representativos de la gastronomía local.

También incorpora puntos de interés como el Mercado Juárez, productores y proveedores de ingredientes regionales, además de referencias a la ruta de vinos y al sotol.

Entre las opciones que pueden descubrirse están lugares donde se ofrecen preparaciones tradicionales como las angelitas y las tortas, junto con otros platillos característicos de la ciudad.

El documento está disponible en la página oficial del IMPLAN, donde también pueden encontrarse códigos QR para acceder a las herramientas digitales relacionadas con el proyecto.

A través de Visor Saltillo, los usuarios pueden activar la capa del Atlas Gastronómico y consultar un mapa con las ubicaciones de los establecimientos y sitios de interés.

El Atlas no se limita a presentar un directorio de restaurantes. También recupera referencias históricas, ingredientes regionales y prácticas culinarias que forman parte de la identidad de Saltillo.

El proyecto integra información de establecimientos afiliados a Canirac y otros negocios que representan la cocina local, además de mercados, productores y espacios vinculados con la elaboración y comercialización de alimentos y bebidas.

La colaboración con Canirac permitió reunir información sobre distintos puntos de la oferta gastronómica de la ciudad en una misma herramienta.

Salinas indicó que el documento concentra la información histórica del proyecto, mientras que los mapas de Visor Saltillo podrán actualizarse conforme abran nuevos establecimientos o cambie la oferta gastronómica de la ciudad.