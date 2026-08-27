Saltillo celebra el Primer Encuentro Nacional de Destilados

SALTILLO, COAH.- Más de 20 casas productoras de distintas regiones del país participan en el Primer Encuentro Nacional de Destilados "Productor Auténtico", que inició este jueves 27 de agosto en Saltillo y concluirá el sábado 29.

El encuentro se realiza en las instalaciones del Museo de la Revolución y tiene como protagonistas al sotol, mezcal y bacanora, bebidas vinculadas con la identidad, tradición y producción regional de México.

La iniciativa busca impulsar a pequeños y medianos productores, además de generar un espacio de encuentro entre productores, autoridades y consumidores.

Durante tres días, los asistentes podrán conocer y adquirir bebidas provenientes de diferentes entidades de la República, así como acercarse a las casas productoras y al trabajo que existe detrás de cada destilado.

El objetivo es promover que estos productos sean reconocidos no solo por su sabor, sino también por su historia, territorio y procesos tradicionales de elaboración.

Uno de los principales anuncios del encuentro fue la presentación del Distintivo "Productor Auténtico", propuesta orientada a fortalecer la representación y coordinación de productores que cuentan con bebidas amparadas por una denominación de origen.

El distintivo contempla también la participación de gobiernos municipales que decidan adoptarlo para productos característicos de sus respectivos territorios.

La propuesta busca generar herramientas que permitan identificar con mayor claridad la procedencia y elaboración de productos tradicionales, así como brindar mayor certeza a los consumidores.

El encuentro pone especial atención en los productores de menor escala, quienes enfrentan distintos retos para posicionar sus bebidas y competir en un mercado cada vez más amplio.

La reunión busca generar mecanismos de colaboración que contribuyan a fortalecer su actividad y mejorar la representación de quienes mantienen vigentes procesos vinculados con las tradiciones productivas de sus regiones.

En este contexto, las denominaciones de origen adquieren relevancia al vincular determinados productos con un territorio y con características específicas de elaboración.

Con la participación de productores de diversas entidades y una agenda que concluirá el 29 de agosto, Saltillo se convierte en escaparate de destilados que forman parte del patrimonio productivo y cultural de México.