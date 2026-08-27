Javier Díaz González promueve el deporte en Saltillo
Durante la reunión, Javier Díaz González destacó el impacto del programa Activa tu Parque en la comunidad de Saltillo.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
Ciudad de México.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, se reunió con el reconocido promotor deportivo y empresario mexicano Nelson Vargas Basáñez, con quien intercambió experiencias sobre el impulso al deporte y la activación física.
Díaz González destacó que, durante su trayectoria, Nelson Vargas ha impulsado a varias generaciones de deportistas mexicanos y recordó que, en su etapa como nadador y seleccionado nacional, contó con todo su respaldo en los años en los que Vargas estuvo al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE.
Durante el encuentro, Javier Díaz compartió algunas de las acciones que se realizan en Saltillo para fomentar la práctica deportiva y generar espacios para la convivencia de las familias, entre ellas el programa "Activa tu Parque", que se lleva a cabo con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la participación de la iniciativa privada y la ciudadanía.
A través de "Activa tu Parque" se han rehabilitado de manera integral 20 espacios públicos, con una inversión conjunta entre el Gobierno Municipal y la iniciativa privada de 46.3 millones de pesos, en beneficio directo de más de 170 mil personas.
El alcalde reconoció la trayectoria de Nelson Vargas y su contribución al desarrollo del deporte en México, particularmente en el impulso a la natación y a la formación de nuevas generaciones de atletas.